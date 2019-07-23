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  3. Sağlık meslek lisesi boş kontenjanları açıklandı! 2019 LGS sağlık meslek lisesi taban puanları..

Sağlık meslek lisesi boş kontenjanları açıklandı! 2019 LGS sağlık meslek lisesi taban puanları..

Sağlık meslek lisesi boş kontenjanları açıklandı! 2019 LGS sağlık meslek lisesi taban puanları..

Sağlık meslek lisesi taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Sağlık meslek liseleri taban puanları nedir? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede, mesleki ve teknik Anadolu liseleri de yüzde 98 doluluk oranına ulaştı. Mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin de yüzde 41'i birinci tercihindeki bir okula yerleşti. Şimdi gözler ikinci nakil tarihlerinde. İşte konu ile ilgili detaylar…

Sağlık meslek lisesi taban puanları ve kontenjanları araştırılıyor. Sağlık meslek lisesi bölümleri nedir? LGS tercih sonuçları 22 Temmuz’da erişime açıldı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede, mesleki ve teknik Anadolu liseleri de yüzde 98 doluluk oranına ulaştı. Birinci nakil zamanında MEB boş kontenjanları yayınlayacak.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK MESLEK LİSESİ TABAN PUANLARI NEDİR?

Sağlık meslek lisesi taban puanları, LGS tarafından yayınlanan kılavuz içerisinde yer aldı. Adaylar bu kılavuza bakarak tercih işlemlerini yaptılar. Şimdi sıra nakil başvurularında. 

LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "(link: http://e-okul.meb.gov.tr) e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı.

2019 LİSE TAVAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

İstanbul / Üsküdar

Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sağlık Hizmetleri Alanı 4 Yıl Merkezi / Yerel 25264 İngilizce Karma - 307.8203 18.6000 30

İstanbul / Şişli

Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sağlık Hizmetleri Alanı 4 Yıl Merkezi / Yerel 25215 İngilizce Karma - 306.4479 18.9800 30

SAĞLIK MESLEK LİSESİ BÖLÜMLERİ

Radyoloji Teknisyeni Bölümü

Anestezi Teknisyeni Bölümü

İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyeni Bölümü

Laboratuvar Teknisyeni Bölümü

Çevre Sağlığı Teknisyeni Bölümü

Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyeni Bölümü

Tıbbi Sekreter Bölümü

LİSE NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının ilanı

05-08 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

10 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil dönemleri yapılacak. Nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Birinci nakil başvuru dönemi 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında olacak. İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleşen adayların tekrar tercih yapma zorunluluğu bulunmuyor.

İkinci nakil başvuru dönemi ise 5-8 Ağustos tarihleri arasında. Birinci nakil başvurularına ek olarak ikinci nakil başvuruları döneminde öğrenciler isterlerse Merkezi Eğitim Merkezlerini de tercih listelerine ekleyebilecekler. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek. Sonuçları ise 6 Eylül'de duyurulacak.

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