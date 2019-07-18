Psikoloji taban puanları 2019 açıklandı mı? İşte Psikoloji sıralama ve taban puanları

Psikoloji taban puanları 2019 merak edilen taban puanları arasında bulunuyor. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra milyonlarca öğrenci için üniversite tercih heyecanı sardı. Adaylar istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Üniversite YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Psikoloji taban puanları 2019 belli oldu mu? diye merak edenler için Psikoloji sıralama ve taban puanları haberimizde.

PSİKOLOJİ TABAN PUANLARI 2019 BELLİ OLDU MU?

2019 Psikoloji taban puanları tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Adaylar 2018 taban puanlarına ve başarı sıralamalarına bakarak fikir sahibi olabiliyor.



YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite tercihleri ile ilgili detaylar belli oldu. Bilindiği üzere, tercihler sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlıyor. Buna göre, 2019 üniversite tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihlerinde başlayacak.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.