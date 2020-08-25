Polis Meslek Yüksek Okulu başvurusu ve ikinci sınıf eğitim sınavı ne zaman yapılacak? PMYO taban puanları 2020!

2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur olarak atanacak adaylar için PMYO ikinci sınıf eğitim sınavları düzenlenecek. Sınavlar Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde düzenlenecek. PMYO taban puanları ise aday öğrencilerin okula girip giremeyeceğini belirliyor.

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PMYO TABAN PUANLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

Polis Meslek Yüksek Okulu taban puanları 2020 yılı için henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıllara ait taban puanları ise şu şekilde sıralanabilir;

2015: 270

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250.

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170’e çekildi. YKS Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek.

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih yapan öğrenciler arasından puanı en yüksek olan 2 bin 500 öğrenci, iki yıllık eğitim görecekleri Polis Meslek Yüksek Okulu'na kayıt yaptırabilecek. Henüz başvuru tarihleri açıklanmadı.

PMYO İKİNCİ SINIF EĞİTİM SINAVI

Polis Meslek Yüksek Okulu ikinci sınıf eğitim sınavları için tarih 4-5 Eylül olarak belirlendi. Konuya ilişkin yapılan resmi açıklama ise şu şekilde oldu;

"03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümleri gereği, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

04-05 Eylül 2020 tarihlerinde öğrenim gördükleri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde yapılacaktır."

Anılan yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur.

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