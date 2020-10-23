PMYO taban puanları 2020: PMYO Polis Akademisi başvurusu ne zaman yapılacak?

PMYO taban puanları her yıl Polis Akademisi alım duyurularında bildiriliyor. Bu yıl PMYO başvuru işlemleri salgın dolayısıyla gecikti. Lise mezunu olan adaylar Geçtiğimiz yıllarda Polis Akademisi PMYO başvurusu sonucunda 2250 erkek aday alımı, 250 de kadın aday alımı gerçekleştirilmişti.

PMYO POLİS AKADEMİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

PMYO başvuruları ile ilgili henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Bu yıl başvuruların gecikme sebebi ise kornavirüs salgını dolayısıyla yapılamayan yüz yüze eğitim olarak tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yıl başvuru süreci ekim ayı içerisinde yapılmıştı.

Konuya ilişkin açıklama gelmesi durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

PMYO başvuruları ile ilgili tüm duyurular Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.

PMYO TABAN PUANLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

Polislik Meslek Yüksek Okulu taban puanları 2020 yılı için henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıllara ait taban puanları ise şu şekilde sıralanabilir;

2015: 270

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170’e çekildi. YKS Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek.