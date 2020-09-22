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  • PMYO polislik taban puanları 2020 | Polis Akademisi PMYO başvuru şartları nelerdir?
22 Eylül 2020 Salı 08:40 | Son Güncelleme:

PMYO polislik taban puanları 2020 | Polis Akademisi PMYO başvuru şartları nelerdir?

PMYO polislik taban puanları 2020 | Polis Akademisi PMYO başvuru şartları nelerdir"

PMYO başvuruları üniversite yerleştirmelerinden sonra yapılıyor. PMYO polislik taban puanları ise öğrencilerin Polis Akademisi'ne girişte baz alacakları kriterlerden birisidir. Alımlar en az lise mezunu olan adaylar içerisinden yapılıyor. Geçtiğimiz yıllarda Polis Akademisi başvurusu sonucunda 2250 erkek aday alımı, 250 de kadın aday alımı gerçekleştirilmişti.

PMYO polislik taban puanları Polis Akademisi'nin resmi internet sayfası üzerinden duyuruluyor. Lise mezunu üniversite adayları PMYO başvuru şartları ve taban puanlarına göre yerleştirme işlemlerini tamamlıyorlar. Geçtiğimiz yıllarda Polis Akademisi PMYO başvurusu sonucunda 2250 erkek aday alımı, 250 de kadın aday alımı gerçekleştirilmişti. Polislik taban puanları ise her yıl adaylara duyuruluyor.

PMYO TABAN PUANLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

Polislik Meslek Yüksek Okulu taban puanları 2020 yılı için henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıllara ait taban puanları ise şu şekilde sıralanabilir;

2015: 270

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250.

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170’e çekildi. YKS Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek.

POLİS AKADEMİSİ PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

PMYO başvuruları için bu yıla ait tarihler ve başvuru şartlarına ek kriterler henüz açıklanmadı. Tercih yapan öğrenciler arasından puanı en yüksek olan 2 bin 500 öğrenci, iki yıllık eğitim görecekleri Polis Meslek Yüksek Okulu'na kayıt yaptırabilecek.

Konuya ilişkin açıklama gelmesi durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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