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  3. PMYO başvuruları ne zaman yapılacak? Polis Akademisi taban puanları ve başvuru şartları 2020
31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:46 | Son Güncelleme:

PMYO başvuruları ne zaman yapılacak? Polis Akademisi taban puanları ve başvuru şartları 2020

PMYO başvuruları ne zaman yapılacak" Polis Akademisi taban puanları ve başvuru şartları 2020

PMYO başvuruları üniversite yerleştirmelerinden sonra yapılıyor. PMYO taban puanları ise öğrencilerin Polis Akademisi'ne girişte baz alacakları kriterlerden birisidir. Alımlar en az lise mezunu olan adaylar içerisinden yapılıyor. Geçtiğimiz yıllarda PMYO başvurusu sonucunda 2250 erkek aday alımı, 250 de kadın aday alımı gerçekleştirilmişti.

PMYO başvuruları için duyurular Polis Akademisi'nin resmi internet sayfası üzerinden takip edilebiliyor. Lise mezunu üniversite adayları PMYO başvuru şartları ve taban puanlarına göre yerleştirme işlemlerini tamamlıyorlar. Geçtiğimiz yıllarda PMYO başvurusu sonucunda 2250 erkek aday alımı, 250 de kadın aday alımı gerçekleştirilmişti.

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

PMYO başvuruları için bu yıla ait tarihler henüz açıklanmadı. Tercih yapan öğrenciler arasından puanı en yüksek olan 2 bin 500 öğrenci, iki yıllık eğitim görecekleri Polis Meslek Yüksek Okulu'na kayıt yaptırabilecek.

Konuya ilişkin açıklama gelmesi durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

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PMYO TABAN PUANLARI 2020

Polis Meslek Yüksek Okulu taban puanları 2020 yılı için henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıllara ait taban puanları ise şu şekilde sıralanabilir;

2015: 270

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250.

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170’e çekildi. YKS Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek.

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