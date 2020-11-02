PMYO başvuruları ne zaman alınacak? PMYO polislik taban puanları 2020 belli oldu mu?

PMYO başvurularında lisans eğitim düzeyi önem arz etmektedir. Her yıl ekim ayında yapılan PMYO başvuruları bu sene yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gecikmeler yaşadı. , Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinde konu hakkından son güncel duyurulara yer verilmektedir. PMYO başvuruları ve polislik taban puanları 2020 detayları haberimizde.

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

PMYO başvuruları hakkından henüz bir açıklama yapılmadı. Bu yıl başvuruların gecikme sebebi ise korona virüsü salgını dolayısıyla yapılamayan yüz yüze eğitim olarak tahmin ediliyor. Konuya ilişkin açıklama gelmesi durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

Geçen yıl başvuru süreci ekim ayı içerisinde yapılmıştı.

PMYO başvuruları ile ilgili tüm duyurular Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.

PMYO TABAN PUANLARI 2020 BELLİ OLDU MU?

Polislik Meslek Yüksek Okulu taban puanları 2020 yılı için henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıllara ait taban puanları ise şu şekilde sıralanabilir;

2015: 270

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170’e çekildi. YKS Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek.

PMYO NEDİR?

Polis Akademisine bağlı, 2 yıl süre ile ön lisans düzeyinde, parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır. Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını PMYO'da yetiştirir.