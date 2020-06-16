Piktes nedir? Piktes öğretmeni ne demek, ne iş yapar?

Milli Eğitim Bakanlığı’nca yürütülen Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) araştırılıyor. Bütçesi, Avrupa Birliği tarafından karşılanan Piktes öğretmenleri ne iş yapıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2021 Aralık ayına kadar devam edecek olana projede 26 ilde devam ediyor. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylara ulaşabilirsiniz.

PIKTES NEDİR, NE DEMEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES)”, Geçici Koruma Altındaki çocukların, Türkiye’deki eğitime erişimlerine katkıda bulunması amacıyla faaliyete geçmiştir.

PIKTES projesinin bütçesinin tamamı, Avrupa Birliği tarafından, “Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT)” anlaşması çerçevesinde doğrudan hibe yöntemiyle karşılanmaktadır. 03.10.2016 tarihinde başlatılan Proje, halen ülkemizin 26 ilinde sürdürülmektedir. 2018 yılı Aralık ayında 2. fazına başlayan PIKTES Projesi 2021 yılı Aralık ayına kadar devam edecektir.

PIKTES ÖĞRETMENİ NE İŞ YAPAR?

-Proje kapsamında görev yapan öğretmenlerden KPSS puan üstünlükleri ve mülakat sınavı puanlarına göre sözleşmeli öğretmen kontenjanından göreve başlıyor. Öğretmenler, görev öncesi iki haftalık eğitim almaktadır.

-6000 civarında atanan bu öğretmenlerin branşlara dağılımı; 3800 civarı Sınıf Öğretmeni, 1100 civarı Türkçe Öğretmeni, 500 civarı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, 500 civarı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğretmeni ve 100 civarı Arapça Öğretmeni şeklindedir.

-Sınıf, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri, Suriyeli İlkokul- Ortaokul ve Lise çağındaki öğrencilere “Türkçe Öğretmek” amacıyla “Türkçe Öğreticisi” unvanıyla görev yaparken; Arapça Öğretmenleri Suriyeli aileler ve öğrencilerle ilgili tercümanlık hizmeti yapmalarının yanı sıra anadillerini unutmamaları gayesiyle Arapça eğitimi vermektedir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğretmenleri de bu öğrencilerle ve aileleri ile ilgili PDR hizmetlerini yerine getirmektedir.

-Öğretmenler projede Suriye sınırındaki illerde görev yapmanın yanı sıra büyükşehirlerimizde de Suriyeli nüfusuna göre yoğunluk gösteren illerde de çalışmaktadır. Türk öğrencilerle birlikte karma bir şekilde eğitim veren normal devlet okullarımızda oluşturulan sınıflarda da görev yapmaktadırlar.