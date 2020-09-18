Pazartesi günü (21 Eylül'de) okullar açılacak mı? 2020 2021 okullar ne zaman açılacak, saat kaçta?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını etkisini göstermeye devam ederken okulların açılış tarihi gündemin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Öğrenci ve velilerin meraklı bekleyişi sürerken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk merak edilen sorulara yanıt verdi. Selçuk 5+2 sisteminden ve yüz yüze eğitimin detaylarından bahsetti. Peki, Pazartesi günü okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?



PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR AÇILACAK MI?

21 Eylül Pazartesi günü anaokullar (okul öncesi) ve 1. sınıf öğrencileri için okullar açılacak. Öğrenciler İstanbul’da 21 Eylül Pazartesi günü saat 09.00'da ders başı yaparken ikinci haftadan itibaren ise saat 09.30'da derse başlayacaklar.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uyum Programının okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, İlkokul 1. sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacağını ifade etti.

Bakan Selçuk’un açıklaması:

"Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır”

Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkânları bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edilecektir. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır.

Yüz yüze eğitimde temizlik ve hijyen konusunda, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun rehberliğinde her türlü tedbiri alıyoruz. Okul hayatını daha önce tecrübe etmemiş olan birinci sınıf öğrencilerimizi; seyreltilmiş sınıflarımız, eğitim programımız, sosyal mesafeye riayet ederek oynayacakları temassız oyunlarımız, titizlikle çalışılmış uyum haftası içeriklerimiz ve elbette ki bu süreci omuzlayacak öğretmenlerimizin gayretleriyle karşılayacağız.

Uzaktan eğitimle ilgili olarak da EBA Televizyonu ve EBA dijital platformu üzerinde çok yoğun ve sıkıntısız işleyen bir altyapımız var. Uzaktan eğitimde canlı derslere öncelik veriyoruz ve öğrenci ile öğretmene dijital ortamda eş zamanlı ve interaktif ders yapabilme imkânı sağlıyoruz. 1. sınıf öğrencilerimize uzaktan eğitimi sevdirebilmek için de oyun tabanlı dijital içerikler hazırladık.

Şu an tek gayemiz, evlatlarımızı sağlıkla okullarıyla buluşturabilmek ve 21 Eylül’de okula başlayacak çocuklarımızı güvenle karşılamak. Öğretmenlerimiz, okullarımız, tüm dikkatimiz ve özverimizle buna hazırız."