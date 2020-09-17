Paramedik nedir, ne demek? Paramedik ne iş yapıyor?

Paramedik, acil ve kritik durumlarda hastaya ilk müdahaleyi yapmaktadır. Sağlık sektöründen önemli bir iş kolları arasında yer alan Paramedik stresli bir iş olmakla beraber, sorumluluğun üst düzey olduğu bir alandır. Paramedik olmak için öncelikli şart ise üniversitelerin 2 yıllık, İlk ve Acil Yardım Paramedik (ATT) Bölümünden mezun olmaktır.

PARAMEDİK NEDİR?

Paramedik, acil, kritik ve tıbbi durumlarda hasta veya yaralılara bakım yapan meslek grubuna verilen isimdir. Paramedik, diğer adı ile Acil Tıp Teknikeri, cil durum çağrılarına cevap vermek, tıbbi hizmetler yapmak ve hastaları tıbbi tesislere taşımakla yükümlüdür.

PARAMEDİK NE İŞ YAPIYOR?

Zamanında müdahale ile yaşam kurtarmayı hedefleyen paramedik mesleği stresli iş grupları içerisinde yer alır. Paramediklerin alması gereken sorumluluklar şu şekildedir;