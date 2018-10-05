Polis Akademisi PAEM sınav giriş belgesi alma PAEM 2018 mülakat parkur soruları nasıl olacak?

PAEM 2018 mülakat sınavı için heyecan dorukta. PAEM sınav giriş belgesi erişime açıldı. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne 2018-2019 eğitim – öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 300'ü kadın, 2.700'ü erkek olmak üzere toplam 3.000 ilk derece amirlik eğitimi (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır. Adaylar heyecanla mülakat ve sınav tarihlerini beklemeye başladılar. 13 Ekim 2018 tarihinde Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarına çağrılan adaylardan başarılı olanlar 15 Ekim 2018 tarihinde, 20 Ekim 2018 tarihinde Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarına çağrılan adaylardan başarılı olanlar 22 Ekim 2018 tarihinde Mülakat/Sözlü sınavına katılacaklardır. Giriş sınavı; ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat/sözlü sınavı şeklinde yapılır. Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en fazla on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda ön başvuru ve müracaatın olmadığı durumlarda, taban puanı Bakanlıkça değiştirilebilir. PAEM sınavı ile ilgili merak edilenlere ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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PAEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne 2018-2019 eğitim – öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 300'ü kadın, 2.700'ü erkek olmak üzere toplam 3.000 ilk derece amirlik eğitimi (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır.

PAEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1- Adaylar; Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarında başarılı olmaları halinde bir sonraki gün Mülakat/Sözlü Sınavına tabii tutulacaklardır. (Örneğin 5 Ekim Tarihinde sınava çağırılan bir aday Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarında başarılı olması durumunda , bir gün sonra yani 6 Ekim günü Mülakat/Sözlü sınavına katılacaklardır. )

- 13 Ekim 2018 tarihinde Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarına çağrılan adaylardan başarılı olanlar 15 Ekim 2018 tarihinde, (14 Ekim 2018 tarihinde Sınav olmadığı için)

- 20 Ekim 2018 tarihinde Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarına çağrılan adaylardan başarılı olanlar 22 Ekim 2018 tarihinde Mülakat/Sözlü sınavına katılacaklardır. (21 Ekim 2018 tarihinde Sınav olmadığı için )

Sınava katılacak adayların mağdur olmamaları için yukarıdaki belirtilen tarihlere dikkat etmeleri gerekmektedir.

2- Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

3- Erkek adaylar başvuru ve sınava gelirken sakal traşlı olarak gelmeleri gerekmektedir.

4- Adaylar fiziki yeterlilik sınavı için gelirken yanlarında spor ayakkabı - eşofman getirmeleri gerekmektedir.

5- Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat/ sözlü sınavına alınacaklarından yanlarında uygun kıyafet getirmeleri gerekmektedir.

SINAVLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Giriş sınavı; ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat/sözlü sınavı şeklinde yapılır.

Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en fazla on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.

İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda ön başvuru ve müracaatın olmadığı durumlarda, taban puanı Bakanlıkça değiştirilebilir.

MÜLAKAT/SÖZLÜ SINAVI

Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat/sözlü komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş (5) ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi (20) puan olmak üzere toplam yüz (100) tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat/sözlü sınavından başarılı olabilmesi için yüz (100) puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alması gerekir.

Mülakat/Sözlü sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “Öğrenci Adayı OLUR”, başarısız adaylar hakkında “Öğrenci Adayı OLAMAZ” kararı verir.

Mülakat/Sözlü sınav komisyonu kararına itiraz edilemez. Hakkında “Öğrenci Adayı OLAMAZ” kararı verilen adaylar o yılın başvuru dönemi içinde yeniden başvuruda bulunamazlar.

Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat/Sözlü Sınavı

Belirlenen taban puanın üzerinde puan alan adaylara, şahsen başvurularının alınması, ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat/Sözlü sınavı için www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden randevu bilgilerini gösterir sınav giriş belgesi verilecektir. Adaylar, Sınav Giriş Belgelerinde belirtilen randevu gününde başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte sınav giriş belgelerinde belirtilen yerde hazır bulunacaklardır.

İnternet üzerinden ön başvuruda bulunmayan adaylar ve Bakanlıkça belirlenen taban puanının altında puan alan adaylar ile ön başvurusunu yapan, ancak belirlenen şartları taşımayan veya randevu tarihinde gelmeyen ya da istenilen evraklar ile ilgili eksikliği olan adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecek ve sınava alınmayacaktır.

Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en fazla on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne çağrılır. Bu sıralamanın dışında kalan ön başvuruda bulunan adaylara randevu verilmez, sınava çağırılmazlar.

Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından ödenen başvuru ücretinin hiçbir şekilde geri iadesi yapılmayacaktır.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık komisyonunda hakkında “Öğrenci Adayı OLUR” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu, fiziki yeterlilik sınavını, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar:

a) Adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Adayların sınavları, erkek ve kadın kategorisinde farklı kriterlere göre değerlendirilir.

b) Başarılı olmak için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak zorunludur. Bu sınavda başarılı olanlar, mülakat/Sözlü sınavına alınırlar. Başarısız olan adaylar hakkında (Fiziki yeterlilik sınavında 70 puanın altında puan alanlar) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu, “Öğrenci Adayı OLAMAZ” kararı verir.

Adayların başarı sıralamasına esas PAEM giriş puanı; KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanın %25’i ve mülakat/sözlü sınavı puanının %50’ının toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat/sözlü puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

PAEM giriş puanına göre erkek, kadın ve Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Erkek ve kadın asıl adayların %30’una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilir.