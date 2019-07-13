Bekçilik sınavı kaç dakika bekçilik sınavı Bekçilik sınav kaç soru çıkmış sorular pa.edu.tr

Bekçi adayları, sınavda çoktan seçmeli 100 soruyu 120 dakika içerisinde yanıtlamaya çalışacak. Sadece doğru cevapların dikkate alınacağı sınavda 100 tam puan üzerinden 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye Polis Akademisi'nin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek. Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek. Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği, 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı. Üç aşamadan oluşan bu sınavın sonunda başarı sıralamasına esas giriş puanı hesaplanacak. Bu puan; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50’sinin toplamıyla bulunacak. Asıl aday listesine girenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Uygun görülenlerden sağlık kurulu raporu istenecek.

KAÇ SORU ÇIKACAK

Bekçi adayları, sınavda çoktan seçmeli 100 soruyu 120 dakika içerisinde yanıtlamaya çalışacak. Sadece doğru cevapların dikkate alınacağı sınavda 100 tam puan üzerinden 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye Polis Akademisi'nin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

Bekçilik sınavının giriş belgeleri, 11 Ekim Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. 20 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan sınav saat 10.00'da başlayacak ve toplam 120 dakika sürecek. Sınav 5 şık üzerinden çoktan seçmeli olacak.

SINAVA GELİRKEN KALEMİ UNUTMAYIN

Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir. Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAVIN SONUÇLARI 7 KASIM'DA YAYIMLANACAK

Sınavın soruları 22 Ekim tarihinde Polis Akademisi internet sitesi üzerinden yayımlanırken, sonuçlar ise 7 Kasım tarihinde MEB ve Polis Akademisi internet sitesinden görüntülenebilecek. Sınavda Trükçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hatay Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür alanından sorular yöneltilecek.

BAŞARILI OLANLAR İSTİHDAM EDİLECEK

Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek. Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği, 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI NASIL YAPILACAK

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınavına geçemezler.

Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULAR NELER

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.

Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

BAŞVURU FORMU VE GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında internet üzerinden ön müracaatta bulunan adaylar, şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri ve ön sağlık kontrolünden geçirilecekleri başvuru merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

İlan edilen başvuru merkezinde ve tarihte adaylardan şahsen müracaatları alınacak ve ön sağlık kontrolleri yapılacaktır. Bu aşamalardan başarılı olan adayların yazılı sınav tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

BAŞVURU FORMUNDA NELER YER ALIYOR

Adaylardan başvuru formu içerisindeki kimlik bilgileri, evliyse eşinin kimlik bilgileri, şehit veya vazife malulu eşi ya da çocuğu olup olmadığı, askerlik durumu, mezun olduğu okul ve yılı, telefon numarası, ikamet adresi, adli sicil kaydı (kendisi ve eşinin) beyanı, siyasi parti üyelik durumu, gibi bilgiler talep edilecek. Adaylar daha sonra şu ifadenin altına imzasını atarak formu teslim etmeye hazır hale getirmiş olacak;

"02 Mart 2018 tarih ve 30348 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Çarış ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 5'inci Maddesinde belirtilen şartların hepsini taşıyorum. Bu madde hükümlerine göre müracaatıma engel bir durumumun bulunmadığını ve yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, aksi halde başvurumun aynı yönetmeliğin 8'inci Maddesinin 3'üncü bendi gereğince başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğumun tespit edilmesi halinde başvurumun geçersiz sayılacağını okudum ve anladım"

TOPLAM PUAN ESAS ALINACAK

Üç aşamadan oluşan bu sınavın sonunda başarı sıralamasına esas giriş puanı hesaplanacak. Bu puan; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50’sinin toplamıyla bulunacak. Asıl aday listesine girenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Uygun görülenlerden sağlık kurulu raporu istenecek.

SÖZLÜ SINAV BİLGİSİ

Sözlü sınavda adaya, genel kültür sorularının yazılı olduğu kartlar arasından bir kart seçtirilecek. Adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Komisyon adaya konuyla ilgili sorular soracak. Böylece; konuyla ilgili bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek. Her bir kategori 20 puan olacak. Toplamda 70 puanı geçmek koşulu aranacak.

SINAV 3 AŞAMADAN OLUŞACAK

Üç aşamadan oluşan bu sınavın sonunda başarı sıralamasına esas giriş puanı hesaplanacak. Bu puan; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50’sinin toplamıyla bulunacak.Asıl aday listesine girenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Uygun görülenlerden sağlık kurulu raporu istenecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

Bekçi alımı TCK hükümleri neler

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak şartı da aranacak. Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

2018 yılı bekçi alımlarında başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olması gerekecek.

Büyük şehirlerde İstanbul Ankara, İzmir Bursa illerinde bekçi alım sayıları belli oldu;

Ankara 150, Bursa 100, İzmir 100, İstanbul 200 bekçi alımı ilanına çıkacak.

Diğer illerde 17 bin kişinin kadro sayısı dağılımı şöyle;

Adıyaman 85, Afyonkarahisar 110,

Ağrı 90, Aydın 170, Balıkesir 170, Bilecik 65,

Bingöl 60, Bitlis 65, Bolu 65, Burdur 65,

Bursa 100, Çanakkale 90, Çankırı 50, Çorum 90,

Denizli 170, Edirne 90, Elazığ 100, Erzincan 65,

Erzurum 75, Eskişehir 170, Gaziantep 100,Gümüşhane 50,

Isparta 85, Kars 60, Kastamonu 70, Kayseri 180,

Kırklareli 75, Kırşehir 65, Kocaeli 100, Konya 250,

Kütahya 80, Malatya 110, Manisa 170, Kahramanmaraş 170,

Muğla 200, Muş 60, Nevşehir 65, Ordu 50,

Rize 100, Samsun 50, Siirt 65, Sinop 50,

Sivas 110, Tekirdağ 200, Tokat 90,Trabzon 150,

Tunceli 50, Aksaray 75, Bayburt 50, Karaman 60,

Kırıkkale 75, Batman 100, Bartın 50, Ardahan 50,

Iğdır 50, Yalova 50, Karabük 60, Osmaniye 90,

Düzce 70, Şanlıurfa 150, Uşak 75, Van 200,

Yozgat 75, Zonguldak 75,