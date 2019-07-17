Özel üniversite taban puanları ve fiyatları nedir? 2019 yılı vakıf üniversitesi ücretleri ne kadar?

Özel üniversite taban puanları ve fiyatları merak edilen konular arasında yerini aldı. 15 Haziran ve 16 Haziran tarihlerinde düzenlenen üniversite sınavının sonuçları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sonuç açıklamasının ardından gözler tercih aşamasına çevrildi. Tercihler 23 Temmuz’da başlayacak. ÖSYM'nin önbilgilendirme için yayımladığı “2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda, vakıf üniversitelerinin 2019-2020 eğitim yılı program ücretleri de yer aldı.

ÖZEL ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2019 yılı taban puanları YKS tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından belli olacak. Ön bilgi amaçşı yayınlana kılavuz içerisinde kontenjan duyurusu yapıldı. Haberimiz içerisinden 2018 yılı puanlarına ulaşabilirsiniz.

ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ NE KADAR?

ÖSYM'nin önbilgilendirme için yayımladığı “2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda, vakıf üniversitelerinin 2019-2020 eğitim yılı program ücretleri de yer aldı.

Hürriyet gazetesinden Önder Öndeş'in haberine göre, öğrenim ücretleri, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 artarken; tıpta ortalama yıllık ücret 80 bin, hukukta 55 bin, mühendislik ile mimarlıktaysa 50 bin TL'ye yükseldi. Tıp, hukuk, mimarlık ve mühendislik gibi gözde programlarda en yüksek ücret Koç Üniversitesi'nde.

HUKUK İÇİN 55 BİN TL

Bu yıl bir vakıf üniversitesinde hukuk eğitimi yıllık ortalama 55 bin TL. Dolayısıyla dört yıllık hukuk eğitiminin maliyeti bugünkü fiyatlarla 220 bin TL'yi buluyor. Bu programda en yüksek ücret 96 bin 500, en düşük ise 35 bin TL. Genel olarak ücretler 40 ile 60 bin TL arasında değişiyor. Bu alanı isteyen adayların Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) eşit ağırlık puan türünde ilk 190 bine girmesi bekleniyor.

MÜHENDİSLİKTE 50 BİN TL'Yİ BULDU

Vakıf üniversitelerinde mühendislik ile mimarlık eğitiminin yıllık ortalama ücreti 50 bin TL. Dört yıllık lisans eğitimiyle toplam ücret 200 bin TL'yi buluyor. En yüksek ücret ise, 96 bin 500 TL. Bu rakam 25 bin TL'ye kadar geriliyor. Mühendislik yazacak öğrencinin başarı sırasının en az 300 bin; mimarlıktaysa 200 bin olması gerekiyor. Bu alanlar sayısal puanla öğrenci alıyor.

PSİKOLOJİ 45 BİN

YKS'de eşit ağırlık puan türünde gözde alanlar arasında yer alan psikolojinin ortalama ücreti 45 bin TL. Ücretler, 30 bin ile 60 bin TL arasında değişiyor. İletişim ve işletme gibi diğer lisanslarda da durum benzerlik gösteriyor. Öğretmenlik programlarındaysa ücretler 30 ile 45 bin TL arasında; ortalama 40 bin TL'yi buluyor.

TIP İÇİN 500 BİN TL GÖZDEN ÇIKARILACAK

2019-2020 eğitim yılında vakıf üniversitelerinde tip ile diş hekimliği programlarının bir yıllık ortalama ücreti 80 bin TL. Tip programlarının altı yıl sürdüğü ve yıllık artıslar dikkate alındığında yakla şık 500 bin TL'nin gözden çıkarılma si gerekiyor. Tıpta en yüksek ücret yıllık 133 bin, en düşük ise 55 bin TL civarında. Ücretler çoğu kurumda 60 ile 80 bin TL arasında değişiyor.

Diş hekimliğinde ise en pahalı program 90 bin TL'yi buluyor. Tıp programı tercihi için YKS'de sayısal puan türünde ilk 50 binde yer alma şartı aranıyor.