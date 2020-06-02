Özel okullarda telafi eğitim ne zaman? MEB son dakika telafi eğitimi açıklamaları

MEB son dakika telafi eğitimi açıklamaları yakıntan takip ediliyor. Özel okullarda yüz yüze telafi eğitimin yapılacağı açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) dün, özel okulların 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacaklarını duyurdu. Telafi eğitimin detayları bugün belli oldu...

ÖZEL OKULLARDA TELAFİ EĞİTİMİN DETAYLARI

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında "15 Ağustos 2020 olarak belirtilen tarih özel okulların yüz yüze telafi eğitimine başlayabilecekleri en erken tarih olarak belirlenmiştir. Bu takvim doğrultusunda her bir özel öğretim kurumu, öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak “en az üç hafta” olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendisi belirleyecektir" denildi.