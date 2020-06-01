Özel okullar ne zaman açılıyor? Son dakika özel okullar açılacak mı?

Koronavirüs sürecinde kapanan devlet okulları ile birlikte özel okulların açılıp açılmayacağı ve telafi eğitim yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamasına göre, özel okullar 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacaklar. Detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okulların 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacaklarını açıkladı.

Özel öğretim kurslarının da gerekli önlemleri alarak, velilerin istemesi halinde, eğitimlere bugünden itibaren başlayabileceğini bildiren Bakanlık, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin de eğitimlere 15 Haziran'dan itibaren başlayabileceğini duyurdu.