Özel okullar ne zaman açılacak? Özel okul fiyatlarında indirim olacak mı?

Koronavirüs salgını sebebi ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyesi ile okullarda yüz yüze eğitimi 21 Eylül’e erteledi. Özel okullar da yüz yüze eğitimi erteleyerek uzaktan eğitime geçti. Uzaktan eğitime geçilmesi ile birlikte okul fiyatlarında indirim beklentisi başladı. Özel okul fiyatlarında indirim olacak mı? sorusu gündeme geldi.

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda yüz yüze eğitimi 21 Eylül’e erteledi. Özel okullar, 17 Ağustos’tan itibaren yüz yüze eğitim yapacaklardı ancak MEB’in erteleme kararı üzerine, özel okullarda uzaktan eğitime geçtiler.

ÖZEL OKUL FİYATLARINDA İNDİRİM OLACAK MI?



Milliyet'tin haberine göre bu durum okullara ödenen ücretlerle ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi. Çünkü corona virüs nedeniyle tüm okullarda 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 23 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmişti.

Bu süreçte yol ve yemek ücretlerini de peşin ödeyen ancak bu hizmetlerden yararlanamayan veliler, ödedikleri ücretleri okullardan geri istemişti. Bazı okullar ücret iadesinde bulunurken birçoğu ücretleri iade etmedi. Veliler, şimdi aynı mağduriyeti yaşamak istemiyorlar.

Velilerden özel okulların ücretlerine yönelik gelen şikayetlerin artması üzerine MEB özel okulları uyarıcı nitelikte bir açıklama yaptı. Açıklamada “Özel okul velileri tarafından Bakanlığımıza ulaştırılan talep ve öneriler, titizlikle değerlendirilip, dikkate alınması gereken hususlar, özel okul temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılmıştır” denilerek konunun yakın takipçisi olunacağı vurgulandı.

MEB’in bu açıklamasının ardından özel okul dernekleri, ücretlerin iadeleri ve uzaktan eğitimde indirim yapılmasına yönelik ortak bir çağrıda bulundu. Buna göre dernekler, özel okullardan hizmeti verilmeyen yemek ve servis ücretlerini velilere iade etmelerini ve uzaktan eğitim için de indirim oranı belirlemelerini istedi.