Özel öğrenciye 'gölge öğretmen'

BÜYÜK UTANÇTA MÜDÜR ACIĞA ALINDI

Aksaray’da otizmlilerin “yuhalandığı” iddiasına ilişkin soruşturmada, okulun müdürü açığa alındı.

Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu’ndaki öğrenci velilerinin özel eğitim gören otizmli çocukların okuduğu sınıfların kapatılmasını istemesi üzerinde Türkiye ayağa kalktı. Birçok kesimden tepkiler peş peşe gelirken, okul müdürü Kuddusi Kurt dün açığa alındı.

MÜFETTİŞ İNCELEMEDE

Milli Eğitim Bakanlığı, konunun incelenmesi için müfettiş grubu görevlendirdi. TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti Araştırma Komisyonu’nun da pazartesi günü okulda inceleme yapacağı belirtildi.

MUHTARA SUÇ DUYURUSU

Aksaray Otizm Dayanışma Derneği üyeleri ve otizmli öğrencilerin velileri, hakaret iddiasıyla Laleli Mahallesi Muhtarı Şükrü Genç hakkında suç duyurusunda bulundu. Muhtar hakkında maddi, manevi ve hakaret davası açacaklarını anlatan dernek başkanı Ergül Arık, “Valimiz Ali Mantı olayın takipçisi. Okul müdürü görevinden alındı. Müdür yardımcılarının da akıbetini bekliyoruz” diye konuştu.

ÖZEL ÖĞRENCİLERE ‘GÖLGE ÖĞRETMEN’ EŞLİK EDECEK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’dan bir müfettiş grubunu Aksaray’daki okula göndererek soruşturma sürecini başlattıklarını belirterek şöyle konuştu: “Bütün ailelerimiz müsterih olsunlar. Hiçbir çocuğumuzun eğitim hakkından mahrum kalmasına ve ayrımcılığa maruz kalmasına asla müsaade etmeyiz. Otizmli çocuklar hakkında açıklayacağımız yeni çalışma ve projelerimiz olacak.”

Bu kapsamda ‘Gölge öğretmen’ diye tabir edilen kolaylaştırıcı kişi, otizmli öğrenciye derste eşlik ederek uyuma yardımcı olacak.