Özel Güvenlik sınav soruları 2019 açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları ve soruları araştırılan konular arasında yerini aldı. Özel Güvenlik sınav soruları 2019 açıklandı mı? Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı 8 Aralık’ta yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını merak ediyorlar. Sınavın sorularına ve cevaplarına bakarak puanlarını hesaplamaya çalışıyorlar.

ÖGG SORULARI AÇIKLANDI MI?

ÖGG sınavına katılan adaylar, soru ve cevapları Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet adresi üzerinden görüntüleyebilecekler. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

ÖZEL GÜVENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sonuçların açıklanma tarihi ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları "http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/" adresi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları açıklandığı dakikadan itibaren TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRME VE YAZILI SINAVA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.