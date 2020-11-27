27 Kasım 2020 Cuma 10:59 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi: ÖSYM'den 12 bin sözleşmeli personel alımı açıklaması
Son Dakika Haberleri.. 12 bin sözleşmeli personel alımında ÖSYM son dakika açıklama yaptı. ÖSYM Başkanı Aygün, "2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız." dedi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr Halis Aygün, "2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız." dedi.
Aygün, Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alımı tercihlerinin ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alınacağını duyurdu.
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