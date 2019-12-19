ÖSYM'den EKPSS tercih duyurusu geldi mi? 2019 engelli memur alımı ne zaman yapılacak?

ÖSYM'den EKPSS tercih duyurusu geldi mi? sorusu tercih yapmöak isteyenler tarafından merak ediliyor. ÖSYM’nin resmi internet adresinde tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor. Engelli kadrosunda çalışmak üzere tercih yapmayı bekleyen vatandaşlar ÖSYM'nin duyurular sayfasını sık sık ziyeret ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayı içerisinde engelli memur alımı yapılacağını açıklamıştı. ÖSYM'den EKPSS tercih duyurusu geldi mi? merak ediliyor. İşte yanıtı..

ÖSYM EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

EKPSS 2019/1 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı ve ÖSYM'den duyuru gelmedi. Yayınlandığında haberimizde yer alacak.Tercihlerin alınmasının ardından Aralık ayı sonunda kura işlemlerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ZİYA SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

MEB bütçe görüşmelerinde bazı konularda açıklamalar yapan Ziya Selçuk, engelli öğretmen atamalarına da değindi. İşte, Bakan Selçuk'un öğretmen atamaları hakkında yaptığı o açıklamalar;

Bakan Selçuk, 2003'ten beri 23 bin 590 engelli çalışanlarının bulunduğuna, bunların 7 bin 728'inin öğretmen kadrosunda olduğuna işaret ederek, şubatta 750 engelli öğretmeni kadrolarına katacaklarını bildirdi.

Engelli personelle ilgili başka bir çalışmalarının daha bulunduğunu anlatan Selçuk, bunu, atama takvimi ve sayısıyla beraber, gelecek hafta içinde ilan edeceklerin açıkladı.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Engelli atamalarının tarihiyle ilgili ilk açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan gelmişti. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde konuşan Selçuk, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz." ifadesinde bulunmuştu.

2020 EKPSS BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE?

2020 EKPSS başvuruları 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi büroları aracılığı ile alınacak. Normal başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ise geç başvurularını 11-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler.

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.