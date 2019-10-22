ÖSYM YÖKDİL ne zaman? 2019 YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı?

ÖSYM YÖKDİL ne zaman? sorusu sınava girecek olan adaylar tarafından merak ediliyor. 2019 YÖKDİL sınavına girecek adaylar; Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde sınava tabi tutulacak. Sınava kısa bir zaman kala 2019 YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte ÖSYM YÖKDİL sınavına ilişkin tüm bilgiler..

YÖKDİL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YÖKDİL’in sınav yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş yerlerinin sınavdan bir hafta önce erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.Adaylar, toplamda 180 dakika sürecek sınav sonuçlarını sınavın gerçekleştirildiği tarih itibarıyla 5 (beş) sene boyunca kullanabilecek.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuç tarihi: 28.11.2019

YÖKDİL SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacaktır. Adaylara sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecektir.

Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir.

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 100 (yüz) TL’dir.

YÖKDİL NEDİR?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.

YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.