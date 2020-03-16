ÖSYM YÖKDİL 2020 sonuçları açıklandı! YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

YÖKDİL sınav sonuçları nereden öğreniliyor? Milyonlarca adayın merakla beklediği YÖKDİL/1 sınav sonuçlar hakkından ÖSYM twitter hesabından açıklama yaptı. 1 Mart 2020 tarihinde yapılan sınav sonuçları adaylar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Toplamda 3 saat süren sınav hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

YÖKDİL SINAVI NEDİR?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.