ÖSYM, YKS giriş belgelerini erişime açtı! YKS giriş yerlerine nasıl bakılır?

YKS sınav giriş yerleri belli oldu! Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sınav yerleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınav, 27- 28 Haziran tarihinde üç oturum şeklinde yapılacak. Sınava kısa bir süre kala adaylar, YKS sınav yerlerini öğrenmek isteyen kişiler YKS giriş yerlerine nasıl bakılır? sorusuna yanıt arıyor.

YKS YERLERİ BELLİ OLDU MU?

YKS sınav yerleri ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Sınava girecek olan kişiler, Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden öğrenebilecek. Belge üzerinden adayın sınav gireceği okul, salon ve kişisel bilgileri yer alacak.

YKS GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

YKS 2020 OTURUMLARI NE ZAMAN?

27 ve 28 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan YKS sınavları üç oturum olarak yapılacak.

YKS 2020 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

YKS 2020 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

YKS 2020 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45