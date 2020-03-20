ÖSYM TUS sonuçları açıklandı! İşte 2020 TUS sonuçları sorgulama ekranı..

ÖSYM TUS sonuçları sınava giren adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. 3-13 Ocak tarihlerinde başvurular 23 Şubat 2020’de sınav yapılmıştı. ÖSYM TUS sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden TC. Kimlik numarası ve şifresi ile sonuçlar öğrenilecek. 2020 TUS sonuçları sorgulama ve daha fazlası için detaylar haberimizde.

ÖSYM TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Tıpta Uzmanlı Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları bugün açıklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından öğrenebilecek.

TUS SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.



2020 TUS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur.





TUS NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.