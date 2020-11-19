ÖSYM TUS 2. dönem tercih ekranı: TUS tercihleri ne zaman ve nereden yapılacak?

ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden TUS 2. dönem tercihlerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonra adaylar tercihlerini yapacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi yerleştirmelerinin başvuru kılavuzunda yer alan detaylara göre olacağını belirtti. TUS tercihleri ne zaman ve nereden yapılacak? ÖSYM TUS 2. dönem tercih ekranı...

TUS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

TUS tercihleri nasıl ve nereden yapılacak sorusuna yanıt ÖSYM'den geldi. ÖSYM'nin konu hakkında açıklaması şu şekilde:

020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemi, 26 Kasım 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 19 Kasım 2020 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Yerleştirme işleminde, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

TUS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

TUS 2. DÖNEM TERCİH BİLGİLERİ VE TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

TUS YERLEŞTİRMELER NASIL OLACAK?

Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.

Tercihlerinde değişiklik/düzeltme yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen veya tamamen iptali vb. talepleri içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili tablolarda gösterilmiştir. Kontenjan tablolarında yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapılacaktır. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45'ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dâhîl edilmeyeceklerdir.