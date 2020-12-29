ÖSYM takvimi 2021 yoğun ilgi görüyor. Yeni yıla günler kala ÖSYM'nin yeni sınav takvimi de merak konusu oldu. 2021'de ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavlara katılmak isteyen adaylar sınav ve başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, ÖSYM takvimi 2021 yayınlandı mı? ÖSYM sınav ve başvuru tarihleri açıklandı mı?

ÖSYM TAKVİMİ 2021 YAYINLANDI MI?

ÖSYM takvimi 2021 henüz yayınlanmadı. Yeni yılda yapılacak sınavlar, başvuru ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından hazırlanacak yeni takvimde duyurulacak.

ÖSYM'de yer alan mevcut bilgilere göre, Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı 9-10 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

KPSS-2020/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercihleri 30 Aralık'ta başlayacak, 7 Ocak 2021 tarihinde sona erecek.

ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM KPSS 2021'DE YAPILACAK MI?

Önlisans ve lise dengi mezun olan adaylar için ise KPSS sınavları 2 yılda bir kez yapılıyor. Bu nedenle 2020'de yapılan sınav sonrası herhangi bir değişikliğin yapılmaması durumunda sınav 2022 yılında uygulanacak.