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01 Aralık 2020 Salı 15:34 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: ÖSYM sınavları ertelendi

Son dakika haberi: ÖSYM sınavları ertelendi

Son Dakika Haberleri.. ÖSYM tarafından düzenlenen ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ertelendi.

ÖSYM, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını ertelediğini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek." ifadelerini kullandı.

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