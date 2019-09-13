ÖSYM sınav takvimi: YKS, DGS 2020 ne zaman yapılacak? Gözler YKS, DGS başvuru tarihlerinde

ÖSYM 2020 sınav takvim araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS, DGS 2020 ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen merkezi sınavların tarihleri kurum tarafından yayınlanan takvim içerisinde duyuruluyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı, Dikey Geçiş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı yoğun ilgi gören merkezi sınavlar arasında bulunuyorlar. Adaylar heyecanla sınavların başvuru tarihlerini bekliyorlar.