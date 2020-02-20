ÖSYM sınav takvimi 2020 yayında! Üniversite sınavı başvuru tarihi ne zaman?

Üniversite sınavı başvuru tarihi ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı. Lise son sınıfa giden öğrenciler ve lise mezunu olan adaylar, bir yandan üniversite sınavlarına hazırlanırken, diğer yandan da başvuru sürecini kaçırmak istemiyor. ÖSYM sınav takvimine göre, 6 Şubat'ta başlayan üniversite sınavı başvuruları devam ediyor.

ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Üniversite sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat tarihinde başladı. Adaylar işlemlerini 3 Mart’a kadar yapabilecekler.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2020 İÇİN TIKLAYINIZ



BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden başvuru yapabilirler.

2020 YKS SINAV ÜCRETİ

2020 yılı sınav başvuru ücreti de bugün belli oldu. YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) 70,00 TL ödenmesi gerekiyor. 2019 yılı YKS 'de her oturum için öğrenciler 50 TL yatırmıştı.

YKS ÜCRETİ NE ZAMANA KADAR ÖDENİR?

Ücret ödeme için son gün, 4 Mart 2020 olarak belirlendi.

2020 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

1. oturum TYT : 20 Haziran 2020'de yapılacak.

2. oturum AYT: 21 Haziran 2020'de yapılacak.

3. oturum YDT: 21 Haziran 2020'de yapılacak.