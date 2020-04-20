ÖSYM sınav takvimi 2020 | ÖSYM güncel sınav takviminde KPSS, YKS, ALES, DGS tarihleri ne zaman?

ÖSYM sınav takvimi güncellendi. Corona virüs salgını nedeniyle birçok sınav tarihinde değişiklik söz konusu oldu. ÖSYM güncel sınav takvimi ise özellikle öğrenciler tarafından merak konusu oldu. ÖSYM güncel sınav takviminde KPSS, YKS, ALES, DGS tarihleri ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Güncel sınav takvimine ilişkin detaylar haberimizde…

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ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2020

ÖSYM güncel sınav takvimine göre;

-12 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1) 27 Eylül 2020’ye ertelendi.

-3 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) 16 Ağustos 2020’ye ertelendi.

-20 Eylül'de tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) ise 6 Aralık 2020’ye ertelendi.

-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nin güncel tarihleri şu şekilde düzenlendi;

2020-YKS 1. Oturum (TYT) 25 Temmuz 2020

2020-YKS 2. Oturum (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum (YDT) 26 Temmuz 2020

-Dikey Geçiş Sınavı 2020 (DGS) 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.

-26 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) ise 11 Ekim'e alındı.

KPSS 2020 NE ZAMAN?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Ağustos'ta, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 12 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 13 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.