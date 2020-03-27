ÖSYM sınav takvimi 2020: KPSS, YKS, DGS ertelendi mi? İşte yeni ÖSYM takvimi

ÖSYM takvimi ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. KPSS, DGS, YKS ertelendi mi? Her yıl merkezi sınavlar adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Belirtilen tarihlerde başvurularını yapan adaylar heyecanla sınav tarihlerini bekliyorlar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen sınavların yeni tarihlerine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINDA MI?

ÖSYM sınav takvimi kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Daha önce yapılan açıklamada yeni takvimin sistem üzerinden yayınlanacağı belirtilmişti. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredat ve kazanımlara göre olacak."dedi. İşte yeni ÖSYM takvimi...

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YKS oturumları 25 Temmuz ve 26 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

29 Mart'ta yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) 3 Mayıs'ta yapılacak.

4 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

12 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1) 17 Mayıs'a ertelendi.

18 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs'ta yapılacak.

19 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs'ta olacak.

26 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) 20 Eylül'e alındı.

3 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

16 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG/1) 29 Ağustos'ta yapılacak.

20 Eylül'de tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) ise 16 Ağustos'a ertelendi.

DGS ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM’nin belirlediği tarihe göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 09.08.2020'de yapılacak.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS LİSANS TARİHLERİ

KPSS ÖN LİSANS TARİHLERİ

KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.



KPSS ÖN LİSANS TARİHLERİ

KPSS ön lisans 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.

Sınav başvuruları; 12-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu sınavın geç başvuru günü ise 8 Eylül 2020 olarak belirlendi.

KPSS ORTA ÖĞRETİM TARİHLERİ

2020-KPSS Ortaöğretim ise 8 Kasım 2020’de düzenlenecek. Sonuçları da 8 Aralık 2020’de adayların erişimine açılacak.

Sınav başvuruları; 21 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru fırsatı ise 22 Eylül 2020 olarak belirlendi.