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  3. ÖSYM sınav başvurularında HES kodu istenecek!
26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:40 | Son Güncelleme:

ÖSYM sınav başvurularında HES kodu istenecek!

ÖSYM sınav başvurularında HES kodu istenecek!

ÖSYM sınavlarına başvurmak isteyen binlerce aday gözlerini HES koduna çevirdi.

ÖSYM sınavlarına başvurmak isteyen binlerce aday HES kodu ile ilgili araştırma yapmaya başladı.

HES KODU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamından hizmete sunulan Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını mobil uygulama üzerinden indirerek veya internet üzerinden işlemler yapılıyor. SMS ile HES kodu alımında, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Mobilden HES kodu almak isteyenler, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

UÇAK VE OTOBÜSLE SEYAHATLERDE ZORUNLU

Herhangi bir toplum ulaşım aracı ile seyahatlerinizde HES kodu almanız gerekmektedir. Aksi taktirde yolculuk yapamazsınız.

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