ÖSYM güncel sınav takvimi 2020: KPSS, TUS, YDS sınavları ne zaman yapılacak?

ÖSYM güncel sınav takvimini yayınladı. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ÖSYM sınav takvimi tekrardan düzenlenmişti. Resmi internet sitesi üzerimde yayınlanan ÖSYM sınav takvimi sayesinde öğrenciler ya da adaylar belirtilen sınav tarihleri içerisinden sınavlarına giriyor.

ÖSYM GÜNCEL SINAV TAKVİMİ 2020

ÖSYM tarafından belirlenen sınav takvimi şu şekilde;

e-YDS 2020/9 Arapça/Rusça sınav tarihi 22.08.2020 saat 13:45’te gerçekleşecek. Sınav sonuçları ise 22.08.2020 tarihinde açıklanacak.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları 17-24 Ağustos 2020 tarihinde alınacak. Sınav 04.10.2020’de gerçekleşirken, sonuçlar ise 04.11.2020’de yayınlanacak.

Diğer sınav başvuru ve zamanları şu şekilde olacak;

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KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020-KPSS Ön Lisans Sınavı, 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 21 Ağustos 2020 - 02 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır. Ön lisans düzeyinde DHBT’ye katılmak isteyen adayların KPSS Ön Lisans Sınavına başvuru yapmaları ve sınava katılmaları gerekmektedir.