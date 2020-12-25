ÖSYM Eczacılık sınavı sonuçları açıklandı! Eczacılık sıralama 2021 belli oldu mu?

Eczacılık sıralama 2021, binlerce aday tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. ÖSYM Eczacılık sınavı sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada "2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ve 2020-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2020-STS Eczacılık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

ECZACILIK SONUÇLARI AÇIKLANDI

29 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ve 2020-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2020-STS Eczacılık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

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ECZACILIK SIRALAMA 2021 BELLİ OLDU MU?

Eczacılık sıralama 2021'e ilişkin açıklama yapılmadı. Sıralamalar ile ilgili gelişme olması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.