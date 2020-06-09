ÖSYM DGS kılavuzu 2020 yayımlandı! DGS başvuru ne zaman yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları alınmaya başlandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, DGS kılavuzu yayımlandı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS), 09 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda yapacaklar.

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DGS BAŞVURU EKRANI

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınava başvurular, 09 - 17 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DGS Kılavuzunda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru ücreti 130,00 TL olarak belirlendi. Ödeme yerleri; Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)