ÖSYM 2020 takvimi yayında! İşte YKS, KPSS, DGS, ALES sınav tarihleri

ÖSYM 2020 takvimi yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara katılmak isteyenler başvurularını yine ÖSYM aracılığı ile yapıyor. Başvurular açıklanan tarihler aralığında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabiliyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden başvuru yapabilirler. YKS, KPSS, DGS, ALES sınav tarihleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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YKS SINAVI NE ZAMAN?

1. oturum TYT : 20 Haziran 2020'de yapılacak.

2. oturum AYT: 21 Haziran 2020'de yapılacak.

3. oturum YDT: 21 Haziran 2020'de yapılacak.

Başvurular 6 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında kabul edildi. Geç başvurular 18-19 Mart'ta alınacak.

KPSS NE ZAMAN?

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) : 19 Temmuz 2020'de yapılacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 25 Temmuz 2020'de yapılacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 26 Temmuz 2020'de yapılacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 9 Ağustos 2020'de yapılacak.

Başvurular 5-20 MAyıs tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 9-10 Haziran 2020'de kabul edilecek.

DGS NE ZAMAN?

2020-DGS : 5 Temmuz 2020'de yapılacak.

Başvurular 13 - 21 Mayıs 2020'de alınacak. Geç başvurular 2 Haziran 2020'de kabul edilecek.

ALES NE ZAMAN?

2020-ALES/1: 3 Mayıs 2020'de yapılacak.

Başvurular 13-23 Mart tarihlerinde alınacak.

2020-ALES/2: Sınav 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecek.

Başvurular 24 Temmuz - 6 Ağustos tarihlerinde kabul edilecek.

2020-ALES/3 : 29 Kasım 2020 tarihinde yapılacak.

Başvurular 9-19 Ekim tarihlerinde kabul edilecek.