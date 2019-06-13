YKS başvuru kılavuzu yayında mı?

Ocak ayının ortalanmasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri de üniversite başvuru tarihi oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavları (TYT, AYT, YDT) için hazırlık içinde olan öğrenciler, online sistem üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, üniversite sınavı başvuru süreci ne zaman başlayacak? TYT, AYT ve YDT oturumları ne zaman yapılacak?

2019 YKS TARİHLERİ

2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Başvuru tarihleri: 12 Şubat 2019 - 6 Mart 2019

Sınav tarihi: 15 Haziran 2019

Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019

2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Başvuru tarihleri: 12 Şubat 2019 - 6 Mart 2019

Sınav tarihi: 16 Haziran 2019

Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019

2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

Başvuru tarihleri: 12 Şubat 2019 - 6 Mart 2019

Sınav tarihi: 16 Haziran 2019

Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019