YKS başvuru kılavuzu yayında mı?
İlk kez 2018 yılında uygulanan YKS'nin oturumları olan TYT, AYT ve YDT ne zaman yapılacak ÖSYM sınav takvimini yayınladı. Üniversite sınavı olan YKS'nin ilk oturumu olan TYT yani Temel Yeterlilik Sınavı 15 Haziran 2019’da gerçekleşecek.
Ocak ayının ortalanmasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri de üniversite başvuru tarihi oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavları (TYT, AYT, YDT) için hazırlık içinde olan öğrenciler, online sistem üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, üniversite sınavı başvuru süreci ne zaman başlayacak? TYT, AYT ve YDT oturumları ne zaman yapılacak?
2019 YKS TARİHLERİ
2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
Başvuru tarihleri: 12 Şubat 2019 - 6 Mart 2019
Sınav tarihi: 15 Haziran 2019
Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019
2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)
Başvuru tarihleri: 12 Şubat 2019 - 6 Mart 2019
Sınav tarihi: 16 Haziran 2019
Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019
2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)
Başvuru tarihleri: 12 Şubat 2019 - 6 Mart 2019
Sınav tarihi: 16 Haziran 2019
Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019