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Orta dereceli okul ne demek? İlk ve orta dereceli okullar hangileri?

Orta dereceli okul ne demek" İlk ve orta dereceli okullar hangileri"

Orta dereceli okulun ne demek olduğu merak ediliyor. İlk ve orta dereceli okullar hangileri? Kar yağışı yurt genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Valilikler tarafından yapılan tatil açıklamalarının ardından vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. İşte merak edilenler…

İlk ve orta dereceli okullar yoğun kar yağışının yaşandığı illerde tatil oluyor. Valilikler tarafından yapılan açıklamaların ardından, “İlk ve orta dereceli okul ne demek?” sorusu merak ediliyor. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

ORTA DERECELİ OKUL NE DEMEK?

Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaokul, lise, ilköğretmen okulu, ticaret lisesi, imam-hatip okulu, teknisyen okulu, kılgılı sanat okulu ve her türlü sanat enstitüleri ile benzerleri ve bunların dengi özel okullardan herhangi birine verilen genel ad.

İLK DERECELİ OKUL NEDİR?

İlkokul, çocukların okul öncesi eğitiminden sonra başlayacağı ilköğretimi ifade eder. Beşinci sınıfa kadar olan eğitim dönemini kapsar.


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