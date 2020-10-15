Okulum Temiz belgesi başvurusu nasıl yapılır? Okulum Temiz belgesi şartları nelerdir?

Yüz yüze eğitimin ardından Okulum Temiz belgesi almak için okullar harekete geçti. Okulum Temiz başvurusu için çok sayıda okul gerekli kriterleri uygulamak için kolları sıvadı. Milli Eğitim Bakanlığı özellikle pandemi döneminde uygulanmak üzere rehber yayınlamıştı. Okulum Temiz belgesi şartları kurumların çalışmalarını denetlemede yol çizilmesini sağlıyor.

OKULUM TEMİZ BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

21 Eylül'den sonra yüz yüze açılacağı açıklanan eğitim kurumları Okulum Temiz Belgesi almak için gerekli kriterleri yerine getirmeye çalışıyor. MEB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen projede gerekli koşulları kurumlarında sağlayan yöneticiler okulum temiz belgesi için başvuruda bulunuyorlar ve denetlemeden geçiyorlar. İki bin denetmenin okullarda görev alacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların temiz olmasını hijyen denetiminin sağlıklı yapılmasını teşvik etmeye çalışıyoruz, dedi.

Bakan Selçuk: 'Okullar bu belgeyi alınca bitmeyecek, sürdürülebilirlik çok önemli. Okulun sürekli olarak temiz kalması konusunda çalışmalar yapılıyor. Bunu takip etmek için bir yazılım hazırladık. Tüm okulların hangi durumda olduğunu takip etmek söz konusu olacak.' şeklinde konuştu. Okulum Temiz Belgesi için binlerce okulun başvuru yaptığını söyleyen Bakan Selçuk: 'Hepsinin kontrolleri yapıldıktan sonra hangi okulumuz gerçekten hazırdır buna bir bakacağız ve sonrasında da buna devam edeceğiz' dedi.

Belge başvurusu için sisteme giriş yapmak gerekiyor.

OKULUM TEMİZ BELGESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

OKULUM TEMİZ BELGESİ ŞARTLARI NELERDİR?

Öncelikle kurumların MEB'in yayınladığı rehberleri uygulaması oldukça önemli.

Milli Eğitim Bakanlığı "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" başlıklı rehberini yayımladı.

Bu rehberde belirtilen kriterleri sağlayan kurumlar Okulum Temiz belgesi için başvuru yapabiliyor ve değerlendirmeye alınıyorlar.

OKULUM TEMİZ BELGESİ ŞARTLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!