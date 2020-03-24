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  3. Okullarda üretiliyor... Piyasadan 9 kat daha uygun!

Okullarda üretiliyor... Piyasadan 9 kat daha uygun!

Okullarda üretiliyor... Piyasadan 9 kat daha uygun!

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, ilde bulunan okullarda, sağlık çalışanları için kalkanlı yüz maskesi üretilmeye başlandı.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, ilde bulunan okullarda, sağlık çalışanları için kalkanlı yüz maskesi üretilmeye başlandı.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İl MEM olarak ilimizdeki sağlık çalışanlarımızın kullanması için il geneli okullarımızdaki 3D yazıcılarımızda, kalkanlı yüz maskesi üretmeye başladık. Piyasadan 9 kat daha uygun olan ürünümüzün ilk teslimatı yarın olacak."

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