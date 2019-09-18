Okullarda ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? MEB ilk ara tatil ne zaman?

Okullarda ara tatil ne zaman olacak? sorusu arama motorunda öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından merak ediliyor. Tatil programını erkenden yapmak isteyen veliler bu yıl ilk kez uygulanacak olan ilk ara tatilin tarihini internette araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir düzenleme ile yaz ve sömestr haricinde yeni ara tatilleri duyurmuştu. Okullarda ara tatil ne zaman olacak, okullar ne zaman kapanacak? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

ARA TATİLDE ÖĞRETMENLERE ORYANTASYON

Öğrencilerin tatilde olduğu ara dönemler, öğretmen ve okulların kurumsal işleyişe yönelik ara değerlendirmelerle gerekli iyileştirmeleri yapabilmeleri için de bir fırsat olacak.

Ara tatillerde veli toplantıları, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim etkinlikleri, okulların fiziki yenilenmeleri yapılacak.

Bunun yanı sıra bir ana tema başlığında; bilim, kültür, sanat ve spor alanında etkinlikler planlanacak. Çocukların ara tatillerde huzurevleri ziyaretleri, yardımlaşma faaliyetleri, aile ziyaretleri, okul kulüp çalışmaları gibi toplumsal fayda çalışmaları yapmalarına imkan tanınacak.

Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerine uygulanan "oryantasyon eğitimi" okul açılmadan önceki hafta hayata geçirilmeye devam edecek.