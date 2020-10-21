Okullarda ara tatil ne zaman? 2020 ve 2021 ara tatil tarihleri

Okullarda ara tatil tarihleri merak ediliyor. Okullar uzaktan eğitimle 31 Ağustos'ta açılmıştı. Pandeminin seyrine göre Eylül ayı itibari ile kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmeye başlandı. Dersler bazı sınıflar için sadece uzaktan eğitimle, bazı sınıflar için ise hem uzaktan hem de yüz yüze eğitim ile işleniyor. Peki, okullarda ara tatil ne zaman?

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

2020 - 2021 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

31 Ağustos 2020 Pazartesi günü okullar açılacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.