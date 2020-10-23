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  • Okullar yüz yüze eğitim kaç saat, tam gün mü oldu? MEB yüz yüze eğitim açıklaması
23 Ekim 2020 Cuma 17:50 | Son Güncelleme:

Okullar yüz yüze eğitim kaç saat, tam gün mü oldu? MEB yüz yüze eğitim açıklaması

Okullar yüz yüze eğitim kaç saat, tam gün mü oldu" MEB yüz yüze eğitim açıklaması

MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Kademeli ve seyreltilmiş eğitim ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yüz yüze eğitimin başladığı sınıflarda kaç gün ve kaç saat ders işleneceği merak ediliyor. Peki, Okullar yüz yüze eğitim kaç saat, tam gün mü oldu? MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

Okullarda yüz yüze eğitim kademeli olarak açılmaya devam ediyor. 2 Kasım itibari ile 5. ve 9. sınıflarda da yüz yüze eğitim başlıyor. İlkokul, 8. sınıf ve 12. sınıflarda da yüz yüze eğitim devam ediyor. MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Peki, okullar yüz yüze eğitim kaç saat, tam gün mü oldu? MEB’den yüz yüze eğitim açıklaması...

MEB YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

MEB yüz yüze eğitimle ilgili olarak, 'Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.' açıklamasında bulundu.

MEB, 'Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.' açıklamasında bulundu.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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