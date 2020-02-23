Okullar ne zaman tatile girecek? Okullar ne zaman, haziranın kaçında kapanıyor?

“Okullar ne zaman tatile girecek?” sorusu merak ediliyor. Okullar ne zaman, haziranın kaçında kapanıyor? 2019-2020 eğitim öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 9 Eylül’de başladı. Gerçekleşen ara tatil ve yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem için okullar açıldı. Nisan ayında ikinci dönem ara tatili gerçekleştirilecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise haziran ayında sonra erecek.

OKULLAR NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

İkinci ara tatil 6 Nisan’da başlayacak. 13 Nisan’da yeniden okullar açılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaz tatili 19 Haziran 2020’de başlayacak.

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında merak edilen soruları cevapladı.

Ara ve yaz tatillerine ilişkin bir soru üzerine Selçuk, ara tatillerin asıl sebebinin öğretmen eğitimleri olduğunu ifade etti. Ara tatillerde öğretmenlere yönelik verimli çalışmalar yaptıklarına işaret eden Selçuk, "Türkiye'de 180 iş günü var. Bu Avrupa Birliği'nde 200-210 gün, Japonya'da 240 iş günü okul var. Öğrenci için 3 ay yaz tatilini şahsen uzun buluyorum. Aklınıza gelen ilk 30 ülkeyi sayın. Hiçbirisinde bu kadar uzun bir tatil yok. Azami 1,5 ay civarında tatil var. Bunun hemen sayısını artırmak da bana göre doğru değil. Türkiye'nin kaliteyi çalışıp ondan sonra bunu artırmaya doğru bir yolculuğa ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, okullarda yaz tatili ve ara tatil sürelerine ilişkin planlamanın aynen devam edeceğini belirtti.

Okulların açık olduğu sürenin genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin bir soruya karşılık Bakan Selçuk, "Şu anda yok, bu şekilde devam edecek. Bunun zamanı var. Yaz tatilini 15 gün kısalttık, ileride belki bir 15 gün daha kısalabilir. Çok nitelikli bir hale getirelim bu süreci, sonrasında artış ayrı konuşulur." ifadelerini kullandı.