Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7373
  • 6,2987
  • 277.134
  • 104886
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Eğitim
    3. >
  3. Okullar ne zaman tatil oluyor? 2019-2020 ilk ara tatil ne zaman? MEB açıkladı

Okullar ne zaman tatil oluyor? 2019-2020 ilk ara tatil ne zaman? MEB açıkladı

Okullar ne zaman tatil oluyor" 2019-2020 ilk ara tatil ne zaman" MEB açıkladı

Okulların ne zaman tatil olacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. 2019-2020 ilk ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı takvim içerisinde okulların eğitime başlama ve ara verme tarihlerini duyuruyor. Vatandaşlar bu tarihlere göre planlarını yapıyorlar. Haberimiz içerisinden yeni eğitim sistemi ile beraber değişiklik gösteren okulların tatil tarihlerine ulaşabilirsiniz.

“Okullar ne zaman tatil oluyor?” sorusu MEB tarafından yayınlanan takvim ile yanıt buldu. Ara tatil tarihleri öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgi görüyor. Yeni eğitim sistemi ile beraber okulların tatil tarihleri değişti. Artık ara tatiller yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019-2020 eğitim öğretim takviminde ara tatil tarihleri, okulların ne zaman kapanacağı yayınlandı. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18 Kasım’da başlayacak ve 22 Kasım’a kadar devam edecek.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Birinci dönem 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6 Nisan’da başlayacak ve 10 Nisan’a kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi.

Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Buse Varol ve Alişan'dan alkışlık hareket
Oğuzhan Özyakup ve Melisa Aslı Pamuk'tan müjdeli haber!
Sinan ve Burcu yeniden evleniyor!
Oğlu Kuzey'e kavuşan Eser Yenenler'den duygusal paylaşım
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün'ü silemiyor
<p>Senelerce evinde kendi domates konservesini yaptığını dile getiren Karatay, ´Domates konservesini

´Misafire baklava, börek yerine konserve götürürüm´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kırmızı kategoride aranıyordu... Nokta atışıyla hedef alındı!

Dünyanın en soğuk yeri