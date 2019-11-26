15 tatil ne zaman, hangi tarihte? Okullar ne zaman tatil olacak? İşte yarıyıl tatili tarihi

“15 tatil ne zaman başlıyor?” sorusu ile ilgili MEB açıklaması araştırılıyor. Okullar ne zaman tatil olacak? Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yayınladığı takvim içerisinden tatil tarihlerini ve yeniden eğitime başlama tarihlerini duyuruyor. Bu takvime göre birinci dönem 19 Eylül’de başladı. Uyum eğitimi ise 6 Eylül ve 9 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Kasım ayında ilk ara tatilin yapılmasının ardından gözler 15 tatile çevrildi.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl 15 tatil 2020 yılında 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak ve 3 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması 6 – 10 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da sona erecek.

YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

Yaz tatili 11 hafta olacak.