Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okulların ne zaman kapanacağı ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağı araştırılan konuların başında yer alıyor. Eğitim dönemlerinin bitiş ve başlangıç tarihlerine ilişkin bilgiler içeren takvim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki okulların kapanma tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenirken, Yükseköğretim kurumlarının eğitim dönemlerine dair bitiş tarihleri, kurumdan kuruma farklılık gösteriyor. Okulların kapanış tarihi haberimizin detaylarında

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

‘Okullar ne zaman kapanıyor' ve ‘yaz tatili ne zaman' soruları öğrencilerin ve velilerin sık sık merak ettiği konular arasında yer alıyor.

İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başladı ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

3 AYLIK YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Daha önceden yaz tatiline ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir” demişti.

MEB'DEN OKUL ÖNCESİ UYUM EĞİTİMİ AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı, okullar ne zaman açılacak? sorusuna yanıt vererek şu açıklamayı yaptı:

''Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak."

MEB'İN 100 GÜNLÜK EYLEM PLANI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da Twitter hesabı üzerinden, kendi 100 günlük hedeflerini duyurdu. MEB'in hedefleri arasında her okula 1 polis memuru, tam gün eğitim gören öğrenci oranının yüzde 68'den yüzde 71'e çıkarılması gibi maddeler bulunuyor. İşte, o maddeler...

- Eğitimin içeriği konusunda hassasiyetle durulacak.

- Tüm okullarda tam gün eğitim gören öğrenci oranı yüzde 68'den yüzde 71'e yükseltilecek.

- 700 eğitim kurumu daha Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre edilecek.

- Güvenlik önceliği olan 30 bin okuldan başlayarak, her okula en az 1 polis memuru görevlendirilecek.

- Öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirmek için yüksek lisans oranı artırılacak.

- Eğitim yöneticiliğinde profesyonel sisteme geçilecek.

- Yabancı dil eğitimini etkin şekilde verebilmek için, hem öğretmenlere hem de öğrencilere yönelik yeni yöntemler devreye alınacak.

- Okul öncesi eğitiminden üniversiteye kadar her aşamada öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişimini izlemek ve yönlendirmek için yeni bir sistem kurulacak.

- Her okulun kendi şartları içinde geliştirilmesini sağlamak için kriterler belirlenecek, destekler buna göre sağlanacak.

- Bakanlığın yapısını, mevzuatını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak için büyük bir veri sistemi oluşturulacak.

- Mesleki eğitimde organize sanayi bölgeleri ve üniversitelerle işbirliği güçlendirilecek.

- Ölçme ve değerlendirme sistemini uluslararası sıralamalarda yükseltmek için gereken adımlar atılacak.