Okullar ne zaman kapanıyor? 2020 yaz tatili ne zaman?

Okulların kapanmasını dört gözle bekleyen çocuklar tatil için gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı iş takvimine göre öğrencilerin haziran ayında karne alması bekleniyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kaç ay sürecek? 9 Eylül 2019’da başlayan eğitim öğretim yılı hakkında detaylı bilgilere haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MEB 2019 - 2020 ÇALIŞMA TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.