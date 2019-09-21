Okullar ne zaman kapanıyor? 2020 okullar ne zaman tatil olacak?

Okullar ne zaman kapanıyor? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Dönemin yeni başlamasına rağmen hem öğrenciler hem veliler tatil planlarını şimdiden yapmak için okulların kapanma zamanını merak ediyor. MEB'in bu yıl ilk defa getirdiği yeni düzenleme ile birlikte okullar ilk dönem bir ikinci dönem bir olmak üzere iki defa ara tatili fazladan yapacak. 2020 Okullar ne zaman kapanıyor? merak edenler için yanıtı haberimizde..

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

9 Eylül'de başlayan 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

Birinci dönem 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

YAZ TATİLİ 11 HAFTA OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi.

Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

TENEFFÜS SÜRELERİ UZATILDI

Bir ders saati süresinin eskisi gibi 40 dakika olduğu ilköğretim kurumlarının teneffüs sürelerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle çocuğun sosyal gelişimine katkı sağlayan teneffüs süreleri uzatıldı. Daha önce 10 dakika olan tam gün eğitim yapılan okullardaki teneffüs süreleri en az 15 dakikaya çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise bu süre en az 10 dakika olacak.