Okullar ne zaman kapanacak? 2019 Yaz tatili ne zaman başlıyor?

2019 yaz tatilinin başlamasına sayılı günler kala, okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt aranıyor. Okulların ne zaman kapanacağına ilişkin bilgiler netleşti. Peki, öğrenciler için 2019 yaz tatili ne zaman başlıyor? Koca bir eğitim-öğretim yılının ardından yaz tatili heyecanı içinde olan öğrencilerin bu yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlayacak tavsiyelerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Uzmanlar öncelikle öğrencilerin kendilerine tatili nasıl geçirmeleri konusunda plan ve program dahilinde hareket etmelerini öneriyor. Bilhassa eksiklerin giderilmesi bakımından tatilin fırsata dönüştürülmesi gerekiyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2018/2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan takvim bilgilerine göre;

4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Böylece öğrenciler 3 ay tatil yapmış olacak.

BAKAN SELÇUK’TAN TATİL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te katıldığı programda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk, "Okulların tatil programıyla ilgili bir değişiklik yapılacak mı? Bölgelere göre tatil düzenlemesi mümkün mü?" sorusu üzerine, bölgelere göre tatilin şu anki mevzuatla da mümkün olabileceğini ifade etti.

Tatil süreleri konusundaki farklı uygulamalara, Türkiye'de özellikle doğudaki birçok ilde ağır kış şartlarına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Biz bu tek tip anlayışımızdan kaynaklanan neden dolayısıyla, bölgesel tedbir almakta biraz zorlanıyoruz. Aslında sayın valilerin denetiminde bu konu. Fakat önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili kısa zamanda bir açıklama da yapacağız. Bunu Kültür ve Turizm Bakanlığımızla da başka kurumlarla da görüştük. Tatillerin düzenlemesi, araya küçük tatiller koymakla ilgili bir açıklamamız olacak. Fakat Türkiye birden bire hemen 200 gün, 220 gün olsun gibi bir hazırlığa henüz sahip değil. O, zaman içerisinde dikkate alınabilecek bir şey. Şu anda biz mevcudu ne kadar iyi yapabilirizin peşinde olmalıyız ve bu amaçla da bölgelere göre tatil olabilir, bunun önü açılabilir. Konuyla ilgili takvimi ilan ettiğimizde aslında sayın valilerin zaten yetkisinde olan bazı hususların çok daha işlevsel bir biçimde bölgesel olarak yapılması söz konusu olacak."

YAZ TATİLİNDE NELER YAPILMALI?

Karne, gündemde uzun süre kalmamalı; Zayıf karnesi olan çocukların aileleri karne için yapıcı ve objektif değerlendirmeler yaptıktan sonra çocuğa sevgi ve güven vermelidir. Özellikle çocukların başka çocuklar ile kıyaslanmasından kaçınılmalıdır. İyi bir karneye sahip olan çocuklara da özverili çalışması için teşekkür edilmelidir.

İnternetin esiri olunmamalı; Yaz tatilini internetin esiri olmaktan kurtarmak gerekmektedir. Eğer anne babalar çocukları için iyi plan yapamazlarsa çocuklar tüm yazı televizyon, internet başında geçirecektir. Bu da çocukların zihinsel, fiziksel gelişimini engelleyecek aynı zamanda da bazı problemlere zemin oluşturacaktır.

Dil okulu kursları değerlendirilmeli: Çocukların dil okuluna gitmesi onlara çok yönlülük kazandıracaktır. Ayrıca bu kurslar öğrencilere zamanı etkin kullanması ve yazın planlı geçmesi için de fayda sağlayacaktır.

Yaz tatili için kitap listesi oluşturulmalı: Öğrencilerin düzeyine ve zevklerine uygun bir kitap listesi oluşturularak bu kitapları okuması teşvik edilmelidir. Mümkünse ailecek kitapçılara, kütüphanelere gidilerek okuma teşvik edilmelidir. Hatta mümkünse aile okuma saatleri ile birlikte kitap okumak özendirilmelidir.

Aile ilişkileri güçlendirilmeli; Uzun yaz tatili akrabalar ile ilişkilerin güçlenmesine de katkı sağlayabilir. Akrabalar ziyaret edilerek çocukların aile ruhunu anlaması ayrıca birlik ve beraberliğin önemini keşfetmesi sağlanabilir.

Geziler yapılmalı; Farklı şehirler ya da ülkelere gitme imkanı olmayan aileler kendi şehirlerinde bulunan tarihi ve kültürel gezilerle çocuklarının zihinlerini canlı tutabilirler.

Spor, müzik ya da resim kurslarına gidilmeli; Özellikle yaz kursları öğrencilere bilmedikleri bir alandaki yetenekleri keşfetmesine fırsat sağlayacak, ayrıca estetik duyguların gelişimine de yardımcı olacaktır. Bunun için müzik, resim gibi beceri kursları değerlendirilebilir.

Mesleki deneyim yaşanmalı; Yaşına, ilgi alanı ve yeteneklerine uygun kısa süreli çalışma öğrencilere sorumluluk alma, zorlukları öğrenme açısından katkı sağlayacaktır. Ayrıca küçük bir harçlık da alabileceği bu deneyim para kazanmanın önemini gösterecektir.